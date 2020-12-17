«حجر المحبة» و«مذكرات ميت» جديد دار الفارابى

صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر٬ كتاب جديد بعنوان "حجر المحبة.. ركيزة العمارة الصوفية" للباحثة إلهام الشعراني.وذهبت المؤلف في مقدمة كتابها إلى: لقد بُنِيَت عمارة ديوان، «وحيدًا يشدو القصب مواويل البنفسج والمطر»، للشاعر «جورج غنيمة» على وشائج وروابط شعرية متَّقدة ومشعَّة من فتيل زيت روح الشاعر، فوُسِمَت واتسمت بذلك شبكة قصائد الديوان، ما خلع على كاتبها (الشَّاعر) صفات تجديد وتحديث وإبداع لربما امتاز وتمايز بها عن أصوات أقرانه.في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت رواية بعنوان "مذكرات ميت" للكاتبة مريم شمص، ومنها نقرأ: انتظرت السنابل، فلم تنبت أي سنبلة.. وانتظرت الشمس، ولم أفز حتى بشعاع.. وبحثت عن اليقين، فلم أجد إلا المزيد من الحيرة.كيف لا، وينابيع أنوثتي سرعان ما تحولت في نظره إلى مستنقعات آسنة، والفجر الذي رآه في ابتسامتي تساوى مع ضوء المصباح الكهربائي في غرفة نومنا، بكبسة يضيئه وبأخرى يطفئه.. وبعد أن كان يجدني عادية مريحة، صرت المرأة المملّة، المحدودة الإمكانيات التي لا تملك أي موهبة.