«البيتكوين» يتجاوز الـ21 ألف دولار

سجلت عملة "البيتكوين" الإلكترونية المشفرة مستوى قياسيا جديدا في أقل من 24 ساعة، متجاوزة الـ21 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.ووفقا لموقع "coindesk"، المختص في متابعة العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" مساء الأربعاء عند 21307.18 دولار، بزيادة نسبتها 9.81%.وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح عملة "البيتكوين" طريقة دفع سائدة في العالم.