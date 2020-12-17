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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سهى زكى: أتمنى ألا يكون تمثيل النجوم فى المجلس شرفيًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
سهي زكي
سهي زكي
نضال ممدوح
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عبرت الكاتبة سهى زكي عن سعادتها بوصول 148 سيدة لأول مرة إلى مقاعد مجلس النواب في دورته الجديدة٬ مشيرة إلى أن تمثيل المرأة بهذا العدد يضع مسئولية كبيرة على عاتقهن وعاتق المجلس بالكامل.

وعن التنوع الأيدلوجي والفكري والسياسي لمشهد الدورة المقبلة قالت "سهى"، في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "هذا التنوع في عضويات المجلس وزيادة عدد المشاركات لا يعني شيء بالنسبة لي إلا بعد متابعة ومراقبة أدائهم وقدرتهم على القيام بدور فعال في تمثيل الناس الذين اختاروهم لينوبوا عنهم في حل مشكلاتهم".

وأضافت: "وهذا التنوع على قدر المسئولية التي تضع الجميع في اختبار حقيقي أمام الناس.. فحتى يومنا هذا وحتى آخر انتخابات يؤكد أغلب أبناء الدوائر الانتخابية أن علاقتهم بالنائب تنتهي بمجرد ظهور النتيجة إلا من رحم ربي طبعا، فهل يستمر الوضع على ما هو عليه٬ ويكتفى الأغلبية بطرح مشكلات لا تهم الناس ومطالب ساذجة تراقب عمل الفنانة فلانة وتصريح الفنان علان؟".

وتساءلت أيضًا: "هل سيكترث المجلس أخيرا كما أتمنى لمشكلات حقيقية تهم الناس؟ أتمنى ذلك وكلي عشم أن يكون عدد النائبات الزائد هذه المرة يحقق فارق في الشارع المصري وتظهر لمسات المرأة ذات الإرادة الحديدية والقوية والقدرة على قهر المستحيل في حل أزمات دوائرها مهما كانت".

واختتمت: "كما أتمنى ألا يكون تمثيل النجوم والنجمات في المجلس شرفيا وأن يتم استغلال جماهيريتهم والمحبة التي يحظون بها لدي المسئولين لجلب الحقوق الضائعة للناس".

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