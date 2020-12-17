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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخوفا من كورونا.. الحد من عدد ضيوف مراسم تنصيب بايدن

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:23 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الكونجرس الأمريكي أن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس كورونا، دفع إلى الحد من عدد الضيوف في مراسم تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

وجاء في بيان للجنة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لشؤون مراسم التنصيب، أن الوضع الصحي والوبائي دفع باللجنة إلى اتخاذ "قرار صعب" والحد من عدد ضيوف الشرف في مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحاضرين في تلة الكابيتول في أثناء مراسم التنصيب سيكون مماثلا لعدد المستمعين إلى خطاب الرئيس حول "حالة الاتحاد" داخل مقر الكونجرس.

ولفتت إلى أنه تقليديا يتم توزيع ما يصل إلى 200 ألف تذكرة لحضور مراسم التنصيب، ولكن في عام 2021 ستوجه الدعوة لأعضاء الكونجرس فقط مع السماح بحضور ضيف واحد مع كل عضو في الكونجرس، وذلك دون إمكانية تسليم التذكرة إلى أي شخص ثالث.

وفي وقت سابق نشر التنبيه بشأن تقليص عدد الصحفيين الذين سيحصلون على الاعتماد لتغطية مراسم تنصيب الرئيس.

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