تعرف على سعره.. قصة «سرير» كريستيانو رونالدو الذى يحميه من الشيخوخة

فاجأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجز، جمهورها بسعر أحدث سرير تمتلكه هي وشريكها لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وتحدثت عن أهمية هذا السرير في تقليل الشيخوخة والشعور بالراحة التي لا توصف.وكلف السرير الجديد، الثنائي الشهير، كريستيانو وجورجينا، مبلغا صادما وصل إلى 31 ألف جنيه أسترليني، للحصول على النوم بعمق وراحة لا مثيل لها.وبحسب موقع "ذا صن"، قال هوجو صاحب الشركة المُصنعة للسرير، إن هذا السرير يُقلل من مظاهر الشيخوخة لدى الإنسان، كما أن من ينام عليه يتمتع بنظام الراحة الوحيد المضمون علميًا والحاصل على براءة أختراع في العالم، إذ يُقلل بشكل طبيعي من العمر البيولوجي للإنسان مهما كبر فى العمر.فيما نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز خطيبة رونالدو، صورة لها مستلقية على السرير الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "يبدأ يومي عندما أستلقي للنوم في سريري، أنام كأنني على سحابة وهذا هو سر مواكبتي لأسلوب حياتي المُزدحم فقد شعرت بالفرق من النوم عليه، منذ اليوم الأول وبعد بعض الوقت من النوم فيه لن أغيره لأي سبب".