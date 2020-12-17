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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيرانه: ترامب ممنوع من الإقامة بمنتجعه فى فلوريدا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال عدد من جيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إنه "ممنوع قانونا الإقامة في منتجع (مار إيه لاغو) الخاص به بشكل دائم بعد مغادرة البيت الأبيض".

وفي الرسالة الموجهة إلى مسؤولي بالم بيتش التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، استشهد السكان باتفاق وقع عليه ترامب في عام 1993 لتحويل المنشأة إلى ناد خاص، منع بموجبه من استخدام المنتجع كمقر إقامة أساسي.

كما تمنع الاتفاقية أعضاء المنتجع من قضاء أكثر من 21 يوما في السنة هناك أو أكثر من سبعة أيام متتالية.

وطلبوا من مسؤولي المنتجع إبلاغ الرئيس رسميا بأنه لا يمكنه جعل النادي محل إقامته الدائم ودعوا المسؤولين المحليين إلى "تجنب موقف محرج" بعد مغادرته البيت الأبيض.

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