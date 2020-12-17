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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

76 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو مساء الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف يوم الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث توفي 73 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد. وبحلول 15 ديسمبر شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأربعاء، أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية خضعوا للتطعيم باللقاح.

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