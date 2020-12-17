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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تنفيذ 60% من عمليات الإعدام فى الولايات المتحدة خلال 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:52 ص
الإعدام فى الولايات
الإعدام فى الولايات المتحدة
وكالات
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كشف تقرير صادر عن مركز بيانات عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة أن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم الحكومة الفدرالية في عام 2020 أكثر من عدد من تم إعدامهم في جميع الولايات الـ50 مجتمعة.

ووجد مركز "Death Penalty Information Center" أن 60% من جميع عمليات الإعدام التي نفذت هذا العام نفذتها الحكومة الفيدرالية، وتكساس التي كانت تقليديا مكانا يتم فيه تنفيذ عمليات الإعدام بانتظام لم تشهد سوى ثلاثة في عام 2020.

وخلص إلى أن عمليات الإعدام تتجه نحو الانخفاض على مستوى الولايات، حيث نفذت خمس ولايات فقط عمليات إعدام ولا يزال هناك المزيد من العمليات قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي شهر يوليو الماضي استأنفت وزارة العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام 17 عاما، بعد أن أيد المدعي العام المنتهية ولايته وليام بار القضية.

وقال بار في بيان صحفي آنذاك: "تتمسك وزارة العدل بسيادة القانون ونحن مدينون للضحايا وعائلاتهم بالمضي قدما في تنفيذ العقوبة التي فرضها نظامنا القضائي".

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