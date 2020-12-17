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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حسن الجريتلى يرصد تاريخ مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
جزويت الإسكندرية
جزويت الإسكندرية
نضال ممدوح
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يبث ركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ عبر تطبيق "زوم"، في السابعة مساء اليوم الخميس٬ لقاءً مع الفنان حسن الجريتلي، مؤسس فرقة الورشة المسرحية.

وفرقة الورشة المسرحية هي فرقة مستقلة تعمل منذ 1987، وقد بدأت بتمصير نصوص عالمية لبيتر هاندكه، داريوفو وفرانكا راما، هارولد بنتر، فرانتز كافكا، وألفريد جارى وذلك بحرية متزايدة حتى 1992، ثم انتقلت إلى إستكشاف فنون العرض التراثية التى سبقت دخول نموذج المسرح الغربى إلى مصر، وتراث الحياة اليومية المعاصرة وصاغت عروضها الخاصة خلال هذه الفترة من البحث والتدريب.

و فى 2003 قدمت الورشة "رصاصة فى القلب" لتوفيق الحكيم، وفي 2006 أوبريت "أيام العز" لبديع خيري ودواد حسني، والآن "يوم القيامة" أشعار بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، من منظور التعامل مع الأعمال الهامة التي أنتجها المسرح المصرى فى تاريخه القصير.

وتستكشف الورشة الآن الكتابة المسرحية السورية الجديدة، وقد تجولت عروض الورشة في أنحاء مصر وعبر العالم العربى وخارجه، وقد كانت أول فرقة مصرية تشارك في مهرجان "أفينيون" عام 2014.

وتهتم الورشة أيضًا بتدريب أجيال من الشباب الموهوبين الراغبين فى الاحتراف وكذلك بتطوير مساحة خاصة بالتعبير داخل العملية التنموية والتعليمية، فى تعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدنى.

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