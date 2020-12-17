محافظ سوهاج يتفقد المصابين بحادث دار السلام فى المستشفى الجامعى (صور)

انتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الى مستشفى سوهاج الجامعي لتفقد حالة المصابين في حادث دار السلام والاطمئنان عليهم، بحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة، والدكتور حمدي سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعي.واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.كان الطريق الزراعى الشرقي عند مدخل قرية "السلام" بمركز دار السلام قد شهد حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وميكروباص، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي ومستشفى سوهاج الجامعي.