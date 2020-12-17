سلوفاكيا تعتزم فرض إغلاق صارم قبل عيد الميلاد

تعتزم سلوفاكيا فرض إغلاق صارم قبل خمسة أيام فقط من عيد الميلاد (الكرسماس)، وذلك بعد خطوات مماثلة في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحاول السلطات احتواء عودة ظهور جائحة فيروس كورونا.ووافقت الحكومة، الأربعاء، على فرض حظر تجول بدءا من 19 ديسمبر الجاري، وتقييد حركة الأشخاص وقصرها على الأنشطة الضرورية مثل الانتقال إلى العمل والتسوق لشراء المواد الغذائية الأساسية.وقال وزير الصحة ماريك كراجي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا إن فيروس كورونا أصبح "خارج نطاق السيطرة" وأن الخطة الأصلية لإغلاق المحلات التجارية فقط اعتبارا من يوم الاثنين لن تكون كافية للسيطرة عليه.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سلوفاكيا، التي سعت في وقت سابق لتجنب إغلاق الاقتصاد من خلال الاختبارات الجماعية للكشف عن مرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا، تنضم إلى نظيراتها في الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود قبل موسم الأعياد.