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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تعتزم فرض إغلاق صارم قبل عيد الميلاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:32 ص
فرض حظر تجول
فرض حظر تجول
وكالات
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تعتزم سلوفاكيا فرض إغلاق صارم قبل خمسة أيام فقط من عيد الميلاد (الكرسماس)، وذلك بعد خطوات مماثلة في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحاول السلطات احتواء عودة ظهور جائحة فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة، الأربعاء، على فرض حظر تجول بدءا من 19 ديسمبر الجاري، وتقييد حركة الأشخاص وقصرها على الأنشطة الضرورية مثل الانتقال إلى العمل والتسوق لشراء المواد الغذائية الأساسية.

وقال وزير الصحة ماريك كراجي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا إن فيروس كورونا أصبح "خارج نطاق السيطرة" وأن الخطة الأصلية لإغلاق المحلات التجارية فقط اعتبارا من يوم الاثنين لن تكون كافية للسيطرة عليه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سلوفاكيا، التي سعت في وقت سابق لتجنب إغلاق الاقتصاد من خلال الاختبارات الجماعية للكشف عن مرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا، تنضم إلى نظيراتها في الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود قبل موسم الأعياد.

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