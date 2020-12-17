افتتاح معرض «مطبوعات فوتوغرافية يابانية من السبعينيات».. اليوم

تحتضن قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية٬ في العاشرة من صباح اليوم الخميس٬ افتتاح معرض "ما وراء الصورة.. مطبوعات فوتوغرافية يابانية من السبعينيات"٬ والذي يستمر حتى الإثنين 4 يناير 2021. وتنظمه مؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة.المعرض يجسّد التغييرات الكبيرة التي كانت تجري في مجال المطبوعات على الصعيد الدولي، وأكدت أن هناك أوجه تشابه بين الاتجاهات التي تتسم بها المطبوعات المعاصرة وتلك التي تسود الفن المعاصر، وطرحت أفكارًا لتطورات مستقبلية في الفن المعاصر.وقد ساهمت هذه التعبيرات المستقلة عن الصور الفوتوغرافية والمادة في السبعينيات في توسيع مجال المطبوعات بدرجة غير مسبوقة، وكان لها تأثير قوي على الاتجاهات السائدة في الفن المعاصر. وفيما يقدم هذا المعرض اتجاهات مهمة في المطبوعات خلال فترة السبعينيات، يركز أيضًا على الاتجاهات التي استوحاها الفن المعاصر من الطباعة خلال نفس الحقبة الزمنية.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.