مناقشة ديوان «العيون التى غادرت سريعًا» بجاليرى ضى.. الليلة

يعقد بجاليري ضي بالمهندسين٬ في السادسة مساء اليوم الخميس، حفل مناقشة ديوان "العيون التي غادرت سريعًا" والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ لإسراء النمر.يناقش الديوان كل من الناقد الدكتور شاكر عبدالحميد، أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ووزير الثقافة الأسبق، والناقد الدكتور محمد سليم شوشة أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم، ويدير المناقشة الشاعر محمود خير الله مدير تحرير مجلة الثقافة الجديدة.وعن الديوان قال الدكتور محمد سليم عبد السلام: "تواصل التجربة الشعرية لإسراء النمر مسيرة التجريب في قصيدة النثر المصرية؛ وبخاصة في إعادة النظر إلى الذات في سياق شعري تصويري يستلهم بنية اللاوعي، وأحلام اليقظة الأنثوية أحيانا، أو يعيد قراءة تاريخ المتكلمة بصورة مجازية، أو يجدد بنية صوتها في النسق السيميائي التجريبي للنص الشعري".