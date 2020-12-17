رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» تحظر المزاعم الكاذبة عن لقاحات الوقاية من كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:56 ص
تويتر
تويتر
وكالات
طباعة
قالت شركة "تويتر"، إنه سيكون مطلوبا من المستخدمين حذف التغريدات الجديدة التي تقدم مزاعم كاذبة أو مضللة‭‭ ‬‬عن لقاحات كوفيد-19، وذلك في توسيع لقواعدها بشأن المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا.

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي في منشور أنها قد تطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".

وجرى الإعلان عن هذه السياسة في نفس الأسبوع الذي تلقت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة. وسيتم تطبيق القواعد الجديدة على المزاعم الكاذبة التي تقول إن الجائحة ليست حقيقية أو خطيرة وإن التطعيمات غير ضرورية، وستطبق أيضًا على المزاعم الكاذبة التي تم تفنيدها على نطاق واسع بشأن الآثار السلبية لتلقي هذه اللقاحات.

وانتشرت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة حول فيروس كورونا واللقاحات المحتملة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الجائحة.

وقال موقع "تويتر" إنه قد يقوم أيضًا اعتبارًا من بداية العام المقبل بوضع علامة تحذير على التغريدات التي تقدم "شائعات لا أساس لها.. وكذلك المعلومات المنقوصة أو التي ترد خارج سياقها" بشأن اللقاحات.

وقالت متحدثة باسم "تويتر" إن الشركة ستحدد مع شركاء الصحة العامة المعلومات الخاطئة عن اللقاح والتي يتعين حذفها لما تنطوي عليه من أضرار.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

الارتفاع مستمر.. الصحة: 24 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 17-12-2020

تنفيذ 60% من عمليات الإعدام فى الولايات المتحدة خلال 2020

ثلث سكان فيينا من غير النمساويين

إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

الليلة.. إحياء ذكرى ملك العود فريد الأطرش بالأوبرا

انطلاق الدورة 24 لصالون شباب أتيليه الإسكندرية

الليلة.. المطرب أحمد الحجار بضيافة قبة الغورى

عبد المعطى: اللوحة البيضاء المصمتة تحفز قدرات الفنان وطاقاته