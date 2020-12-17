مفقودون| الطفلة شيرين تغيبت عن أسرتها ولم تعد حتى الآن

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.تغيبت شيرين أحمد رجب أبو جبيلى، تبلغ من العمر 12 عامًا، من مدينة حلوان كفر العلو محافظة القاهرة، وذلك منذ تاريخ 13-12-2020، ومن لدية معلومات برجاء الاتصال على:01022635180.تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة "معاك خطوة بخطوة" التي أطلقتها "الدستور"، في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.