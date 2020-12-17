إصابات كورونا فى أفريقيا تقترب من 2.5 مليون حالة

قال المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغ 2408064 حتى بعد ظهر اليوم.وأوضح المركز في بيان أن حصيلة الوفيات جراء المرض وصلت إلى 57057 حالة، مضيفا أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 2037148.وتشمل قائمة البلدان التي سجلت أعلى أعداد من الإصابات، كلا من جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا، وفقا للمركز الذي أضاف في بيانه أن منطقة جنوب القارة هي الأشد تضررا من المرض فيما يتعلق بإجمالي الإصابات والوفيات معا، تليها المنطقة الشمالية.