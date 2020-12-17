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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 17615 إصابة و289 وفاة جديدة بكورنا فى فرنسا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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سجلت السلطات الفرنسية 17615 حالة إصابة بفيروس كورونا و289 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة الفرنسية، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء الأربعاء، عن رصد 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة أمس الثلاثاء و14595 قبل أسبوع، فيما يعتبر أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر الماضي ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجوال محل حجر عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر الجاري.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا يبلغ 2391447، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 59072.

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