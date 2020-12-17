باريس سان جيرمان يفوز على لوريان فى الدورى الفرنسى

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه لوريان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بملعب بارك دي برانس في إطار الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.سجل هدفي باريس كل من كيليان مبابي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء ومويس كين في الدقيقة 61، وتعرض أندرو جرافيلون لاعب لوريان للطرد في الدقيقة 49.وبهذا الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 31 نقطة، بفارق نقطة عن ليل المتصدر والذي حقق الفوز في نفس الجولة علي ديجون بهدفين مقابل لاشيء، بينما تجمد رصيد لوريان عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.وفِي مباريات أخرى أقيمت لحساب نفس الجولة، فاز سانت ايتيان علي مضيفه بوردو بهدفين مقابل هدف، وتعادل ليون مع ضيفه ستاد بريست بهدفين لكل منهما، وفاز لانس علي موناكو بثلاثية نظيفة، وتغلب رين علي ضيفه مارسيليا بهدفين مقابل هدف، وفاز ستراسبورج علي مضيفه أنجيه بهدفين نظيفين، وحقق ميتز الفوز علي مضيفه مونبلييه بثنائية نظيفة وبنفس النتيجة نيس علي مضيفه نيم اولمبيك، وحقق ستاد ريمس الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 3-2.