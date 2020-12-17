حفل المواهب الذهبية لأصحاب الهمم بقصر الأمير بشتاك.. الليلة

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك٬ بمقره بشارع المعز٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ الحفل الشهري لدعم المواهب الذهبية، من الأصوات التي فازت في المسابقتين "الصوت الذهبي" للشباب، و"المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم.ويتضمن الحفل بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، باقة مختارة من أغنيات الزمن الجميل٬ والتي ويشارك في تقديمها بالغناء من المواهب الذهبية من أصحاب الهمم كل من: محمود عبد الرازق ويغني ما تفوتنيش أنا وحدي، وأحمد يسري ويغني يا حلاوة الدنيا، وعمر زكريا يقدم النور مكانه في القلوب.كما تشارك ياسمين كشك بالعزف على الأورج لعدد من المقطوعات الموسيقية، كما يتضمن الحفل غناء الأصوات الذهبية مادونا مجدي، رحمة ضاحي، محمد علي لعدد من الأغنيات منها: سحب رمشه، روحي وروحك، بيقولولي توبي.. وغيرها من الأغنيات.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.