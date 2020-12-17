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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ناسداك يغلق عند ذروة قياسية وسط ترقب المستثمرين للتحفيز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأمريكية، ليغلق المؤشر ناسداك المجمع عند مستوى ذروة قياسي بينما يرقب المستثمرون حزمة تحفيز اقتصادي محتملة وبعد أن جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهده بإبقاء سعر الفائدة القياسي قريبا من الصفر.

وتحولت الأسهم إلى الصعود بعد أن وعد مجلس الاحتياطي بمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المالية لمحاربة الركود، حتى مع تحسن توقعات صناع السياسات للعام القادم إثر الشروع في نشر لقاح فيروس كورونا.

وقال ريك ميكلر، الشريك لدى تشيري لين إنفستمنتس في نيو فيرنون بولاية نيوجيرزي، "أن نرى ارتفاعا طفيفا عقب الاجتماع يعني على الأرجح استمرار الثقة من جهة المستثمرين الذين يرون أن أسعار فائدة منخفضة لفترة ممتدة تدعم أسعار الأسهم حتى عند هذه المستويات المرتفعة."

ودفعت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، التي استفاد العديد منها من تغير عادات المستهلكين بسبب الجائحة، ناسداك إلى مستوى قياسي مرتفع. وقفز سهم مايكروسوفت.

وبالرغم من ذلك تراجع سهم ألفابت بعد أن قال كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس إنه سيقيم دعوى قضائية بمشاركة عدة ولايات بحق شركتها جوجل.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.15 بالمئة ليغلق على 30154.93 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.18 بالمئة مسجلا 3701.26 نقطة.

وصعد ناسداك 0.5 بالمئة ليصل إلى 12658.19 نقطة.

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