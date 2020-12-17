الأعرجى: العراق يتطلع لمزيد من التطور مع قطر

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأربعاء، إلى تحقيق مزيد من التطور في العلاقات العراقية القطرية في جميع المجالات.وأكد خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد حمد السليطي أن "العراق يسعى إلى تقوية أواصر العلاقة مع محيطه العربي والإقليمي، بما يخدم المصالح المتبادلة للدول والشعوب".وأعرب عن تطلع بلاده لأن تشهد العلاقات العراقية القطرية مزيدا من التطور في جميع المجالات.من جهته، أعرب السفير القطري عن استعداد بلاده لدعم العراق، في المجالات الاستثمارية والتنموية، ومشاريع بناء المدارس والمستشفيات، وتبادل الخبرات، وإقامة شراكة أخوية متينة، خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.