11 وفاة و151 إصابة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 151 إصابة بفيروس كورونا مساء الأربعاء.وقالت الوزارة في بيان لها: "تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 9603، وسجل شفاء 54 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4548".وتضمن بيان الوزارة: "وفاة 11 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 554".