أول المبادرين.. ملك البحرين يتلقى اللقاح الصينى ضدد كورونا

بادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأخذ لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا.وفي كلمة له، قال العاهل البحريني "إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع"،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.كان العاهل البحريني قد أعلن في وقت سابق اليوم الاربعاء إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.يشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت الأحد الماضي، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد19-"المنتج من قبل شركة "سينوفارم" الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.