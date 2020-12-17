قصص بطولات.. أطباء نجحوا فى عمليات جراحية استثنائية

لا تزال المعجزات موجودة في زمننا هذا، تأخذ الفرق الطبية الجانب الأكبر من تحقيقها، لأدوارهم البطولية التي يقومون بها كل يوم، محققين أعلى المعدلات في العمليات الجراحية الخارقة، التي من خلالها يعيدون البسمة والأمل على وجوه مرضاهم.كانت آخر تلك المعجزات في مستشفى الهرم التخصصي، الذي استقبل فريقه الطبي شاب في مقتبل عمره أصيب في حادث سير مروع بمنطقة الرماية، التي تشهد تطورات في طرقها وإقامة طرق سريعة فيها، أدى الحادث إلى بتر ذراع الشاب لقوة ما تعرض إليه خلال الحادث.ولكن تدخل الفريق الطبي المتخصص للمستشفى نتج عنه نجاحهم في تغيير الإجراء من البتر فوق الكوع إلى إعادة توصيل الشرايين وإصلاح العظام المهشمة تمامًا، وذلك بالتعاون بين أطباء التجميل وجراحة العظام، وإشراف المدير العام للمستشفى.عودة النطق بعد 15 عامًاوفي 20 نوفمبر 2019، تسبب ورم في الحنجرة لمواطن إماراتي اسمه السعيد الجعيدي، إلى فقدانه النطق لمدة 15 عامًا، إلا أن الحظ حالفه حين دخل إحدى المستشفيات المصرية وتم عرضه على فريق متخصص في جراحة الأنف والحنجرة.بداية القصة كانت صدفة حين مرّ عليه الدكتور عمر هلال، مشرف الفريق الطبي، وعلم من نجل المريض أنه فقد صوته منذ سنوات بسبب شراهته في التدخين التي أدت إلى ورم في الحنجرة كان من عواقبها حرمانه من النطق، واقتنع أهل الشاب بما عرضه الطبيب من عمليات مشابهة وناجحة في إنجلترا والسويد إلى أن تم اتخاذ قرار إجراء العملية ودراسة كل الجوانب الطبية مع الفريق المكون من أطباء الأشعة والتخدير والأورام.وبعد نجاح العملية، كانت أولى كلمات المريض هي قراءة سورة الفاتحة، وهو الأمر الذي لم تستوعبه أسرته، وسرعان ما عاد الرجل إلى حياته الطبيعية، وعاد صوته من جديد بعد انقطاع لسنوات.إنقاذ حياة رضيعوفي 20 مايو 2018، نجح أطباء مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة طنطا في محافظة الغربية من إنقاذ حياة رضيع في عامه الأول، بعد أن اخترق سيخ حديدي لرأسه، وذلك من خلال عملية جراحية دامت لما يقرب من 6 ساعات.الطفل صاحب الـ11 شهرًا، استقبله فريق طبي مكون من أطباء جراحة المخ والأعصاب، وأجريت الجراحة للطفل واستخراج السيخ من رأسه بعد 6 ساعات، أعقبها تولى الفريق الطبي إجراء عدد من الأسعافات والمعالجات الناتجة عن اختراق السيخ الحديدي لرأس الطفل، تجنبًا لأي مضاعفات عقب إجراء الجراحة، وكانت الحالة الأولى من نوعها في المستشفى، وتم اعتباره إعجاز طبي، وكان سن الطفل الصغيرة عاملًا مساعدًا في ألا تتسبب الجراحة في تلف في خلايا المخ.