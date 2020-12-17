نيوزيلندا تعتزم مساعدة جيرانها للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) إن البلاد ستدعم جيرانها في المحيط الهادئ للحصول على لقاحات آمنة وفعالة في العلاج من كوفيد- 19.وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان إن البلاد خصصت 75 مليون دولار نيوزيلندي (53 مليون دولار أمريكي) لدعم وصول اللقاح إلى المحيط الهادئ وعلى مستوى العالم.وذكرت ماهوتا: "لقد عملت دول المحيط الهادئ بجد لإبعاد كوفيد- 19، أو القضاء عليه، ونيوزيلندا ملتزمة بدعمها في ذلك".وأضافت: "لكن نجاحهم تحقق بشق الأنفس. سيكون اللقاح الآمن والفعال أساسيا للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة".