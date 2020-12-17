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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إصابة الفنان صدقى صخر بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
صدقي صخر
صدقي صخر
دعاء عبد المقصود
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‎أعلن الفنان الشاب صدقي صخر عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب معلقا: "أنا للأسف إيجابي كورونا، الحمد لله انا أعراضي خفيفة او شبه معدومة، بس أُعتبر حامل للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول، آسف جدًا لو اتسببت بأي ازعاج لأي حد من المخالطين. ربنا يشفي الجميع".

وشارك صدقي صخر مؤخرًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان يعرض له على هامش المهرجان الحلقة الأولى من مسلسل "أنصاف مجانين" والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

"أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطولة صدقي صخر وسارة عبدالرحمن.

ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "Breakthrough Film Festival" في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل بـ"100 وش" الذي حقق نجاح كبير في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، وكان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣، واشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبوذكري، وهالة القوصي، وإيمان النجار وشريف البنداري.

كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني"، وهو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية.،وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا

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