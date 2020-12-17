ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، خلال ختام تداولات الأربعاء، مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي وبالتفاؤل حيال حزمة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 51.08 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا لتغلق على 57.82 دولار.وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر، بحسب إدارة معلومات الطاقة. توقع المحللون انخفاضا قدره 1.9 مليون برميل، بعد زيادة المخزونات في البيانات الصادرة الأسبوع الماضي.وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة في ميزوهو: "ما كنا لنتحمل حدوث زيادة بعد (أرقام) الأسبوع الماضي.. يبدو أن حزمة تحفيز أمريكية في الطريق، وهو ما سيكون داعما أيضا".يقول قادة الكونجرس الأمريكي إن تقدما تحقق في المواجهة الدائرة منذ أشهر بخصوص تخفيف تداعيات فيروس كورونا وسن قانون تمويل للحيلولة دون إغلاق حكومي.الطلب الأمريكي على النفط متراجع نحو 13 بالمئة منذ بداية السنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وأظهرت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة اليوم تراجع الإنفاق للشهر الثاني على التوالي بسبب تجدد ارتفاع إصابات كوفيد-19.ويتسم الطلب العالمي بالضعف عموما، بينما تشهد الصين انتعاشا ملحوظا. كانت وكالة الطاقة الدولية حذرت أمس الثلاثاء من أن العودة من انهيار الطلب على النفط الناتج عن الجائحة قد تستغرق بعض الوقت.خفضت الوكالة تقديراتها للطلب على النفط هذا العام 50 ألف برميل يوميا وقلصته 170 ألف برميل يوميا للعام القادم، وعزت ذلك إلى شح استهلاك وقود الطائرات في ظل تراجع حركة السفر الجوي.وفي أوروبا، دخلت ألمانيا إغلاقا صارما اليوم في ظل قفزة بأعداد المتوفين من جراء كوفيد-19 لتسجل أكبر زيادة يومية على الإطلاق.