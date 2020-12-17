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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا تشديد اللوائح فى مصانع اللحوم لتجنب تفشى كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:41 ص
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
وكالات
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أقر البرلمان الألماني، تشديد اللوائح في مصانع اللحوم وذلك بعد تفشي حالات الإصابة بكورونا في مصانع من هذا النوع.

واعتبارا من العام المقبل، سيتم حظر عمل الشركات الفرعية التي توظف عاملين بأجور متدنية من أوروبا الشرقية في هذه المصانع، وتأتي هذه الخطوة بغرض تجنب الاستغلال وظروف العمل المحفوفة بالمخاطر.

وينص القانون الذي أقره البرلمان على استثناءات واسعة النطاق للشركات المتوسطة العاملة في مجال تصنيع النقانق ومنتجات اللحوم حتى تتمكن من تلبية ذروة الطلبيات في موسم الشواء عن طريق العمالة المؤقتة.

وفي حال أقر مجلس الولايات هذا القانون بعد غد الجمعة، سيسري اعتبارا من مطلع يناير المقبل حظر مبدئي على عقود العمل في القطاع.

وحتى لا تتحول الشركات بدلا من ذلك إلى الاستعانة بالعمالة المؤقتة، سيسري اعتبارا من مطلع أبريل المقبل حظر على هذه العمالة بغض النظر عن الاستثناءات التي توصل إليها أحزاب الائتلاف الحاكم بعد مفاوضات بناء على إلحاح من الروابط الاقتصادية، وتنص هذه الاستثناءات على إمكانية تعيين هذه العمالة وقت ذروة الطلبيات تحت شروط صامة بناء على عقد عمل جماعي.

كانت أكبر شركة تصنيع لحوم في ألمانيا (تونيس) اضطرت إلى إغلاق مصنعها في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا في الصيف الماضي بسبب جائحة كورونا وظهور عدد كبير من الإصابات بين العاملين هناك.

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