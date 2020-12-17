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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد لقاح كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من اللقاح من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وأوضحت الوزارة، أن زيارة الوزيرة للدولة الشقيقة تأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارة تتضمن بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح، وكذلك بحث إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا".

وقالت إن الوزيرة من المقرر أن تناقش أيضًا مع الجانب الإماراتي تبادل الخبرات فيما يخص نتائج الأبحاث الإكلينيكية التى أجريت على لقاحات فيروس كورونا، كما ستلتقي نظيرها الإماراتي لبحث تعزيز سبل التعاون في المجال الصحي.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

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