حفل لفرقة منيب التراثية بمركز الطفل للحضارة والإبداع.. الليلة

تستقبل خشبة مسرح مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفلًا موسيقيًا يحييه الفنان صبري مكين وفرقته٬ بمشاركة فرقة فتحي منيب التراثية.وتُقدم الفرقة أعمال الراحل أحمد منيب في فترة الثمانينات والتسعينات التي تغني بها محمد منير، علاء عبد الخالق، حميد الشاعري، هشام عباس، حسن عبد المجيد، أحمد جوهر.. وغيرهم، من خلال توزيع موسيقي حديث.يتضمن برنامج الحفل عددًا من أروع ما قدم الفنان الكبير منها: الليلة يا سمرة٬ شبابيك٬ ياليلة عودي تاني٬ ياوعدي على الأيام٬ هيلا هيلا.. وغيرها، بأداء الأصوات الشابة الواعدة: هشام عثمان – ثريا حشاد.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.