فوز إنتر ميلان على نابولى فى الدورى الإيطالى

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه نابولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".وأحرز روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 27 نقطة ليواصل ملاحقته للمتصدر ميلان (28)، بينما تجمد رصيد نابولي عند 23 نقطة بالمركز الرابع.ولحساب نفس الجولة، فاز سامبدوريا على هيلاس فيرونا 2-1، وتعادل فيورنتينا مع ساسولو 1-1، وجنوى مع ميلان 2-2، وسبيزيا مع بولونيا بنفس النتيجة، وبارما مع كالياري سلبيا.