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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منتخب الشباب: استقرار الحالة الصحية لربيع ياسين بعد إصابته بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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أعلنت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب (تحت 20 عامًا)، عن خروج الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب من المستشفى في تونس، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود أي مضاعفات عقب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، خلال بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس في الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري.

ذكرت بعثة المنتخب - في بيان مساء الأربعاء - أن ربيع ياسين توجه إلى الفندق الخاص بحالات "كورونا"، والذي يتواجد به باقي لاعبي المنتخب، حيث سمح الأطباء للمدير الفني لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفى، بعد استقرار حالته الصحية.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبي منتخبنا الوطني للشباب، المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراته أمام نظيره التونسي، في الجولة الثانية من بطولة شمال ـفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها غدا الجمعة.

وأصيب 14 لاعبًا من منتخب الشباب بفيروس "كورونا"، بجانب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، واستدعى الجهاز الفني، الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، للانضمام لصفوف المنتخب.

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