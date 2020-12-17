إلغاء حفل هبه طوجى فى مصر

قررت الشركة المنظمة لحفل الفنانة هبة طوجي إلغاء الحفل والذي كان من المقرر إقامته، غدًا الجمعة داخل "Hyde Park" بالقاهرة الجديدة.واحتفلت هبة طوجي بزواجها من الموزع الموسيقى العالمي إبراهيم معلوف في فرنسا في سبتمبر الماضي.كانت هبة طوجي وزوجها إبراهيم معلوف والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، ونخبة من الموسيقيين العالميين، شاركوا في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان، على مسرح الأولمبيا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في الأول من أكتوبر الماضي.