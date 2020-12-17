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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تقترب من توقيع اتفاق تجارى مع الصين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
صادرات
صادرات
وكالات
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اقتربت البرازيل من التوصل إلى اتفاق سيسمح للبرازيل، وهي ثاني أكبر مصدر للذرة في العالم، بزيادة صادراتها من هذا المحصول إلى الصين، وهي خطوة يمكن أن تهدد سيطرة الولايات المتحدة على صادرات الذرة إلى الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إن المحادثات بين الحكومتين البرازيلية والصينية وصلت إلى مرحلة متقدمة حيث تجري تسوية الكثير من نقاط القيود الفنية والموضوعات ذات الصلة بمنع انتشار الحشرات أو أمراض الذرة.

وأضافت المصادر أن التجار اجتمعوا مؤخرا مع جمعية مصدري الحبوب البرازيلية لمناقشة الموضوع.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تحتاج فيه الصين إلى زيادة مشترياتها من الذرة لتغذية القطعان الضخمة من الخنازير التي تعافت بأسرع من المتوقع بعد تعرضها لتفشي مرض حمى الخنازير.

ويمكن أن تمثل هذه الخطوة أيضا تهديدا للمصدرين الأمريكيين الذين باعوا كميات قياسية من الذرة إلى الولايات المتحدة خلال الموسم الحالي.

يذكر أن الصين والبرازيل وقعتا بالفعل برتوكولا لتنظيم تجارة الذرة، لكن مازالت بعض النقاط المحددة في القواعد الحالية تحد من صادرات الذرة البرازيلية إلى الصين.

وبلغت صادرات البرازيل من الذرة إلى الصين خلال أول 11 شهرا من العام الحالي 23010 أطنان وهي كمية ضئيلة للغاية مقارنة بإجمالي صادرات البرازيل التي بلغت 8.29 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة البرازيلية.

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