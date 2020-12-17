رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الفنون الشعبية» تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال فى عيد ميلاده الـ60

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
تكرم فنان التنورة
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال
ايهاب مصطفى
طباعة
كرم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، راقص ومدرب فقرة التنورة بفرقة رضا الفنان عبد الحكيم هلال في عيد ميلاده الـ ٦٠، وبلوغه السن القانوني للمعاش، أمس الأربعاء، بمقر قاعة بروفات الفرقة بمسرح البالون.

وأهدى له المخرج عادل عبده درع البيت الفني، كما أهدى الدكتور محمود صلاح الدين مدير الفرقة، درع فرقة رضا، وقدم أحمد عبد المنعم مدير عام مكتب رئيس البيت شهادة تقدير، كما قدم أحمد كامل المدير المالي للفرقة ميدالية الفنون الشعبية، وسط كوكبة من أسرته وقيادات البيت وأعضاء فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية وقدامي فنانى فرقة رضا.

وقد استقبل أعضاء الفرقة الفنان عبد الحكيم بالعزف على المزمار والطبل، وتعليق صورة له بالحجم الكبير سجل عليها الجميع كلمات التهانى والأمنيات الطيبة له، وتحدث الكثير منهم خلال الاحتفال عن إبداعاته الفنية ومجهوداته وإخلاصه في العمل على مدار حياته العملية.

من جانبه، أعرب الفنان «عبد الحكيم» عن سعادته بهذا التكريم الكبير، وقدم الشكر والتقدير للدكتور عادل عبده ولمدير عام الفرقة، ولجميع زملائه وكل من شارك في إعداد الحفل الذي أدخل البهجة والسعادة عليهم جميعًا.

يذكر أن الفنان عبد الحكيم هلال هو مؤسس فقرة التنورة ومدربها الأول بفرق الفنون الشعبية بالبيت، وشارك فى عدد كبير من الحفلات داخل وخارج مصر، وحصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير.
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال
تكرم فنان التنورة عبد الحكيم هلال

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول المبادرين.. ملك البحرين يتلقى اللقاح الصينى ضدد كورونا

مصدر بـ«علمية كورونا»: لقاح كورونا «اختياري».. وبدء التسجيل خلال أيام

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

حقيقة زواج محمد حسين يعقوب 22 مرة آخرها فتاة تصغره بـ40 عامًا

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

فوز إنتر ميلان على نابولى فى الدورى الإيطالى

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 2-1 فى الدورى الألمانى

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

أيام زمان

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كيف ردت تحية كاريوكا على طلب حسين صدقي بارتداء الحجاب؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «مطبوعات فوتوغرافية يابانية من السبعينيات».. اليوم

حفل المواهب الذهبية لأصحاب الهمم بقصر الأمير بشتاك.. الليلة

«صناعة القرار» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

حفل لفرقتى الحضرة ورباعى أوتار بساقية الصاوى.. 24 ديسمبر