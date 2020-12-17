البرلمان الألمانى يصوت على إصلاح قانون الطاقات المتجددة اليوم

يصوت البرلمان الألماني اليوم الخميس على إصلاح قانون الطاقات المتجددة.ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع نطاق مرافق الكهرباء الخضراء في ألمانيا.ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات على هذا الإصلاح بعد غد الجمعة، كانت أطراف الائتلاف الحاكم قد توصلت قبل فترة قصيرة إلى اتفاق بشأن نقاط عالقة.ولن يمكن تحديد ما إذا كان سيتم رفع حصة الكهرباء النظيفة في 2030 بشكل أكثر مما كان مخططا له إلا في مطلع عام 2021.كما سيصوت البرلمان أيضا على مشروع قانون يهدف إلى تسريع وتيرة خروج الشركات والمستهلكين المثقلين بالديون من حالة الإعسار.ويندرج على جدول أعمال البرلمان أيضا مواضيع أخرى منها طلبات من حزب اليسار والخضر لمنع تزويد الجيش الألماني بطائرات مسيرة قتالية.يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يعتزم تجميد شراء هذه الطائرات الذي يطالب به تحالف المستشارة انجيلا ميركلالمسيحي، خلال الدورة التشريعية الحالية.