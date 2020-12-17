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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نور» تحتفل بتصدر مسلسل «جمال الحريم» لتريند «تويتر»

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:35 ص
نور
نور
دعاء عبد المقصود
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احتفلت الفنانة نور اللبنانية بتصدر مسلسلها الدرامي الجديد «جمال الحريم» لتريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشرت نور بوستر العمل من خلال صفحتها على موقع الصور «إنستجرام»، كما نشرت صورة تؤكد تصدر المسلسل تريند رقم واحد في مصر.

يأتي هذا بالتزامن مع تحقيق العمل لأعلى نسبة مشاهدة منذ أن بدأ عرضه الأول، يوم الأحد الماضي علي قناتي «dmc»، و«mbc4».

«جمال الحريم» من بطولة النجمة اللبنانية نور، وخالد سليم، ودينا فؤاد، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

يذاع المسلسل على قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، والثالثة صباحًا، والثانية عشر والنصف ظهرًا، كما يذاع على قناة «دي إم سي دراما» في الساعة 11 مساءً، والتاسعة صباحًًا، والرابعة إلا ربع عصرًا، كما يذاع على قناة «إم بىي سي 4» في الساعة 9 مساءًا، والخامسة صباحًا، والثالثة والربع عصرًا.

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