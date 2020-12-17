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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إصابة الفنانة الشبابة بسنت شوقى بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
بسنت شوقى
بسنت شوقى
دعاء عبد المقصود
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أعلنت الفنانة الشابة بسنت شوقي، وخطيبة الفنان محمد فراج عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت «بسنت» خبر إصابتها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» معلقة: «أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول؛ لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو عندهم أعراض بسيطة جدًا».

واختتمت: «يا ريت تاخدوا فيتامين سي وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدًا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين».

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