بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 2-1 فى الدورى الألمانى

فاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه فولفسبورج، بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.وتقدم فولفسبورج بهدف مبكر في الدقيقة 5 عبر لاعبه ماكسيميليان فيليب، ثم نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدفين متتاليين لبايرن في الدقيقتين 45، و50.بهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الخامس.وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، فاز باير ليفركوزن على كولن 4-0، وأوجسبورج على أرمينيا بيلفيلد 1-0، ولايبزيج على هوفنهايم 1-0.