الاتحاد المصري: عزل اللاعبين المصابين بكورونا في فندق آخر بتونس

قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم سفر لاعبين اثنين وهما لاعب نادي الجونة ولاعب نادي سيراميكا للانضمام إلى منتخب الشباب في تونس لاكتمال العدد القانوني لخوض المباراة القادمة في بطولة شمال إفريقيا.









وأضاف نائب الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم عزل الـ 14 لاعبا المصابين بفيروس كورونا في فندق آخر بتونس، لافتا إلى أن الفندق الذي يتواجدون فيه لا يعرفون كيفية التعامل باحترافية مع المصابين بكورونا فتم نقلهم إلى فندق أفضل.



