قفزات متتالية.. انفوجراف يوضح زيادة حالات كورونا خلال ديسمبر

منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، بدأت وتيرة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في الارتفاع بشكل كبير، فالأرقام التي تنشرها وزارة الصحة المصرية في كل يوم أعادتنا إلى أجواء الموجة الأولى منها، حيث بدأت الأعداد ضعيفة ثم بدأت في التزايد إلى أن وصلت اليوم إلى أكثر من 500 حالة مصابة.وإلى الآن لا زالت البشرية تعجز عن إيجاد علاج لهذا الفيروس، رغم تسارع الدول على إيجاد ما يوقفه عند حده، وليعود العالم آمنًا كما كان.وفي الانفوجراف التالي، رصدنا تزايد الإصابات في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري، التي بدأت بـ300 حالة وتزايدت إلى أن وصلت إلى 500 فأكثر، آملين ألا نصل إلى نفس سيناريو الموجة الأولى وتتخطى الأعداد الألف يوميًا.