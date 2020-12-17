بعد تطويره.. كيف حسنت الحكومة من خدمة التأمين الصحى للمواطنين؟

على مر تاريخ الأنظمة الحكمة المتعاقبة عانت منظومة الصحة في مصر إهمالًا، ومنذ تولي الحكومة الحالية وهي تحاول جاهدة تطوير هذا الملف ودعمه بكافة السبل المتاحة على الرغم من وجود تحديات كثيرة.ويعد التأمين الصحي هو أحد ملفات المنظومة الهامة نظرًا لنسبة احتياج المواطنين إليه، وبالفعل جرى العمل على تطوير هذا الملف ليصبح في ثوبه الجديد "التأمين الصحي الشامل" على أن يتم تطبيقه على مستوى كافة المحافظات في مراحل تدريجية مختلفة.وقبل يومين كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن المؤشرات الأولية أثبتت نجاح التأمين الصحي الشامل، نظرًا للإقبال الضخم من قبل المواطنين عليه، فقد قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تسجيل ما يقرب من 3 ملايين مواطن في محافظات بورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وأسوان، وهي محافظات المرحلة الأولى.وأكد وزير المالية أن مصر قادرة على تقديم الخدمات الطبية من خلال التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، إذ أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة، للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ مرجعًا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الخدمات لطبية المقدمة.استرايجية "التأمين الصحي الشامل" سيتم تطبيقها على 6 مراحل خلال 15 عامًا، وتتضمن كل مرحلة منهم عدد من المحافظات، وتشمل المرحلة الثانية من المشروع محافظات مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، والمرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، أما المرحلة الرابعة فتشمل بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم، والخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، والسادسة القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك وفق بيانات الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.واتساقًا مع ذلك كشف حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الأولى من المشروع حققت نجاح باهر لاسيما في محافظة بورسعيد التي سجلت أكثر من نصف مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة إن تجربة التأمين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية في كل من العيادات الخارجية والطوارئ بشكل جيد.وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هيئة التأمين الصحي تعمل جاهدة مع الجهات المعنية على تطبيق المراحل التالية وتدشين البرنامج في بقية المحافظات، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الجديد يشمل التدخلات الجراحية والعلاج الإشعاعي وغيره من الفحوصات ووالعمليات الطبية المعقدة.بحسب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فقد تجاوزت معدلات التسجيل في المشروع حوالي 80% في جنوب سيناء، والأقصر بلغت 61%، والإسماعيلية 68%، وأسوان 47.4%، وتم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبي في محافظات المرحلة الأولى من المشروع.أما عن حالات التي تحتاج علاج لإشعاج فتم استقبال 177 حالة العلاج الإشعاعي و4786 حالة غسيل كلوي، وتم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.