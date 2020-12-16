طائرات روسية تستهدف مواقع داعش فى ريف حمص الشرقى

استهدفت الطائرات الحربية الروسية، الأربعاء، مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد تحليقًا لطائرات حربية روسية في أجواء ريف حمص الشرقي ضمن البادية السورية، وسط تنفيذها لضربات جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش في منطقة بئر توينان.وأكد المرصد مقتل ثلاثة عناصر من قوات الدفاع الوطني الموالية للجيش السوري وإصابة 7 آخرين بهجوم لخلايا داعش استهدف حافلة تقلهم على طريق أثريا غربي مدينة الطبقة ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة.