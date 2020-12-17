«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

"إن الفنان لا يجب أن يدعي أنه اندمج لدرجة أنه (نسي نفسه) أو فقد شعوره، فالممثل لا بد أن يكون واعيًا لكل ما يقوم به، منتبه الشعور والإحساس، وإلا فهو مخادع وفاشل"، بهذه الكلمات تحدث الفنان عماد حمدي في حوار عن القبلة لمجلة "الكواكب".وتابع حمدي: "سألني صديق في يوم ما وهو لا يعمل في الوسط الفني عما إذا كان تلامس الشفاه لا يترك في نفوسنا أثر، وكان جوابي عن سؤاله: نعم نفقد الإحساس والشعور ونهمل من أذهاننا وأعصابنا مزية التصاق الشفاه، وذلك لأننا نمثل، فالقبلة عمل فني كبير، يحتاج إلى مقدرة ومجهود وموهبة، بالإضافة إلى كونها لا تخرج عن سياقها كمشهد من مشاهد الفيلم".وفي رد على ماذا لو كان والدا لفتاة، هل سيتركها تقبل قال حمدي: "لو كنت والدا لفتاة لا تعمل في التمثيل فلن اسمح لها مطلقًا بتقبيل أي شخص مهما كان، فشفاه الفتاة لا بد أن تظل بطهرها حتى تقابل شفتي الرجل الوحيد الذي يسمح له الشرع والقانون بلمسها، ألا وهو الزوج، أما إذا كانت ممثلة وارتضيت أنا لها التمثيل عن طيب خاطر فسأسمح لها بالقبلة التمثيلية، على شرط واحد أن تكون القبلة التي يتضمنها الفيلم من العناصر الرئيسية في سياق القصة للفيلم".