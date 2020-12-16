الإحصاء: 136.9 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأثاث بلغت 136.9 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 176.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 39.1 مليون دولار خلال عام.كما أظهر تقرير الإحصاء، أن صادرات مصر من سجاد وكليم بلغت 223.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 224.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 849 ألف دولار.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.1 مليار دولار خلال عام.