افتتاح بنك دم تخزيني بمركز الغسيل الكلوي بسنهور

افتتحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قسم بنك دم تخزيني بمركز الغسيل الكلوي بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وذلك لتخفيف العبء عن مرضى الغسيل الكلوي في مشقة السفر.وقامت وكيل الوزارة عقب الافتتاح بالمرور على مركز الغسيل الكلوي وقسم التعقيم والمغسلة ووحدة العناية المركزة بالمركز، مشيدة بالمركز وتعاون أهالي القرية لظهور هذا الصرح الطبي بتلك الصورة.ومن جانبها قالت الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بالمحافظة، إن القسم جري تجهيزه بالجهود الذاتية، بالتعاون مع المديرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة بنوك الدم، مؤكدة أن القسم سيعمل علي تخفيف المعاناة علي المرضي المترددين علي مركز الغسيل الكلوي بقرية المدينة.جدير بالذكر، أن مركز الغسيل الكلوي بقرية سنهور المدينة، مكون من 15 ماكينة منهم 11 لخدمة مرضى الغسيل الكلوي السلبى لفيروس سي وعددهم 31 حالة، و4 ماكينات لخدمة المرضي الإيجابي لفيروس سي وعددهم 10 حالات.