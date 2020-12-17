حمو بيكا يوجه رسالة جديدة لعمر كمال وحسن شاكوش

وجه حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، رسالة غير مباشرة لأصدقائه السابقين الذين وقع بينهم خلاف وهم حسن شاكوش وعمر كمال، وأصبح حديث موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة بعد أزمته فجر الأربعاء.ونشر "بيكا" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة وعلق عليها قائلًا: "يا صحاب كلاب قلبي في خطر صحاب مزيفة".