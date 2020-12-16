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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:18 م
العميد طارق لطفي
العميد طارق لطفي
أسوان_إسراء توفيق
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عقد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اجتماعًا بشأن تطوير وتجميل مركز ومدينة أسوان، وجاء ذلك في أطار الاستعدادات لعيد أسوان القومي.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وسكرتير المدينة ورؤساء الاحياء والقرى لمركز ومدينة أسوان، فضلًا عن مسئول الصيانة وشركات النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية.

وخلال الاجتماع أوضح العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه أسوان، أنه خصص مبلغ مائة وخمسون الف جنيهًا من الوفورات الخاصة بالخطة الاستثمارية، لدهان وتجميل الكورنيش.
استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة
استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة
استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة
استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة
استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة
استعدادا للعيد القومي.. رئيس «محلية أسوان» يناقش تجميل المدينة

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