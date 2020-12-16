أعلى حصيلة.. سوريا تسجل 151 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 9603

أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، عن تسجيل ١٥١ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٩٦٠٣ إصابة مؤكدة، في أكبر حصيلة إصابات يومية تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء في سوريا.وقالت وزارة الصحة في بيان مساء اليوم، إنه تم تسجيل شفاء ٥٤ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٥٤٨ حالة فقط من إجمالي الإصابات.وأشارت الصحة السورية إلى تسجيل وفاة ١١ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٥٥٤ حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء وحتى اليوم.وتشهد سوريا ارتفاعا كبيرا منذ الأسبوع الماضي في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقابل انخفاض نسب التعافي من الوباء، وسط مخاوف من حدة الموجة الثانية من الوباء مع دخول فصل الشتاء.وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل وفاة ١٣ حالة بخلاف تسجيل ١٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا.