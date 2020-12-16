«نسب الإصابات ضئيلة».. «الوزراء»: نتجه لاستكمال العام الدراسي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا نتجه الي استكمال العام الدراسي دون نقصان، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، كما أن الطلاب لا يذهبون إلى المدارس أكثر من يومين وتم توزيعهم على أكثر من مدرسة لتقليل الكثافة في الفصول.





وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن نسب الإصابات في المدارس تكاد تكون ضئيلة جداً بالمقارنة بعدد التلاميذ، معقبا: "إن 300 حالة إصابة بالمقارنة بـ 23 مليون طالب في مصر هو رقم لا يذكر، والوضع مطمئن في المدارس".





وأوضح أن هناك خيارا في غاية الأهمية، لافتاً إلى أنه في حالة قلق أحد أولياء الأمور على أولاده هناك خيار متاح أتاحته وزارة التربية والتعليم وهو التحويل للدراسة من المنزل، معقباً: "لن يكون هناك ضرر من ناحية الدرجات أو من الناحية القانونية على هذا الطالب الذي يدرس من المنزل".



